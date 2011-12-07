«Санта-Барбара» по-казански. Жених по объявлению

Моей подруге Ларисе — 38. Яркая дама с волевым характером. У нее — собственный бизнес по продаже женской одежды. Владеет тремя магазинами. Вроде бы все хорошо. Только вот с личной жизнью не сложилось. Недосуг было ею заниматься.

— Сначала деньги, потом — дети, — любила повторять Лариса. — Семья — удовольствие дорогое.

Но оказалось, что семейное счастье не зависит от финансового благополучия. Годы шли, а вторая половинка все не находилась. Интересные мужчины были давно и счастливо женаты. А те, что оставались свободными, имели «маленькие изъяны». То две судимости, то алкогольную зависимость.

— Надо что-то делать, — всхлипнула Лариса. — Богатство нажила. А зачем оно мне одной…

Мы с подругой проводили время на ее даче. Солнце, воздух, птичьи трели. Я радовалась тому, что удалось вырваться на свободу. Пусть только на день, но можно забыть о нескончаемых стирке, готовке и уборке.

— Не будем отчаиваться! — безмятежно улыбаясь, предложила я. — У тебя отличный возраст для того, чтобы начать серьезные отношения.

— Тебе легко говорить, — отозвалась Лариса. — Муж, двое детей. Даже кот есть!

— Ну кота и ты можешь завести, — пожала плечами я.

— Не хочу, супруга надо, — запричитала подруга. — Я тут придумала кое-что. Подам объявление о приеме на работу. И буду искать мужчину!

План был таков: Лариса разместит в интернете информацию о том, что требуется директор в один из магазинов, распишет требования к кандидатам. И будет выбирать. В списке желательных качеств — высокое чувство ответственности, образованность и стремление к саморазвитию.

— Как ты собираешься переводить мужчину из директора в спутника жизни? — поинтересовалась я.

— Не беспокойся. Просто сделаю ему конструктивное предложение.

— А если женатый?

— Таких сразу будем отметать.

Сказано — сделано. Объявление было опубликовано. Соискателям предлагались гибкий график работы и достойная зарплата. Лариса распечатала несколько десятков анкет, оставила их администратору своего самого крупного магазина и стала ждать. Потенциальные директора пошли косяком. Заполненные анкеты изучались Ларисой ежедневно. Сразу же отвергались юнцы, дамы и те, кто в графе «семейное положение» указывал, что женат. Наконец список женихов был составлен.

— Пожалуйста, побудь со мной во время смотрин, — взволнованно попросила Лариса. — Назначу на выходные. Чтобы тебе не пришлось отпрашиваться с работы.

— Все-то ты продумала, — улыбнулась я. — Приду. Чего не сделаешь для подруги!..

Всю субботу мы с Ларисой просматривали мужчин. «Собеседования» проводились на территории того самого большого магазина — в подсобке. Выбор был настолько разнообразен, что я даже растерялась. Но особенно запомнились двое. Первый — господин в синем костюме. Держался он надменно и высокомерно. «Я — бог торговли, — заявил кандидат. — Не взять меня на работу будет самой большой ошибкой в вашей жизни!» Второй «особенный кандидат» откровенно проявлял подобострастие. «Пожалуйста, выберите меня! — он заискивающе заглядывал нам в глаза. — Мне нужна эта работа!» Когда разговор с ним подошел к концу, мужчина никак не хотел покидать помещение. «А еще я танцевать умею. И петь, — сообщил он. — Причем и то, и другое делаю одновременно!» Потенциальный директор вдруг пустился в пляс, широко размахивая руками. И пронзительным голосом затянул: «Зацепииила меня!». Еле удалось выставить разбушевавшегося претендента за дверь…

Ближе к концу дня Лариса заметно погрустнела. «Никто не понравился», — вздохнув, решила я. И вдруг появился он. Обаятельный мужчина 40 лет с веселыми глазами.

— Здравствуйте, — улыбнулся он. — Не ожидал, что меня встретят такие очаровательные работодательницы.

— Главная здесь я, — встрепенулась Лариса и, указав на меня, продолжила: — А это моя помощница… Эээ… Приходящий бухгалтер.

«Что ж, буду бухгалтером, — усмехнулась я про себя. — Лишь бы у вас все сложилось».

Уже на следующий день Василий (именно так звали избранника подруги) вступил в должность директора магазина.

— Ты же не собиралась нанимать никого по-настоящему! — изумлялась я.

— Не обеднею, — заявила Лариса. — Будет проще завязать отношения.

Я пожала плечами и вернулась к своим ежедневным заботам. С Ларисой мы несколько месяцев не общались. А однажды подруга позвонила и срывающимся голосом сообщила:

— Василий забрал почти все мои деньги и скрылся в неизвестном направлении.

Из сбивчивых объяснений женщины я поняла, что жених оказался банальным негодяем. Быстро осознав свое право на абсолютную неприкосновенность, начал пользоваться ситуацией. Опаздывал на работу, иногда и вовсе не приходил, объясняя, что встречается с партнерами. Отлынивал от выполнения своих обязанностей, сваливая всю работу на подчиненных.

— Я уж и зарплату выдавала чуть ли не вдвое больше обещанной, — всхлипывала Лариса. — Ему все мало! А недавно попросил денег в долг. Вроде как автомобиль новый решил купить. Получил и исчез. Телефон отключен, по домашнему адресу дверь никто не открывает. Что делать?

Посочувствовав подруге, я сказала, что надо успокоиться и попрощаться с деньгами. Но подумав, предложила:

— Лариса, а ты найми частного детектива! Он из-под земли твоего Василия достанет. Искать людей — его работа.

— А это идея! — обрадовалась женщина. — Сегодня же обращусь к профессионалам. Если и не выйду замуж, то хотя бы сбережения отвоюю!

— Обязательно позвони, как только что-нибудь прояснится…

Меньше чем через месяц Лариса сидела у меня в гостях и делилась впечатлениями.

— У Василия-то, оказывается, пятеро детей от разных браков. И кредитных долгов перед банками — не один миллион. И условная судимость…

— Какой кошмар! — ужаснулась я.

— Спасибо Рустамчику — открыл глаза на происходящее.

— А это еще кто такой?

— Частный детектив. Именно Рустам Габдуллович помог мне разобраться с негодяем. И большую часть денег удалось вернуть. Очень уж Василий боится под суд пойти.

Удивленно поморгав глазами, я поинтересовалась, с каких это пор Рустам Габдуллович стал Рустамчиком.

— Я никому пока не говорила — боялась сглазить, — прошептала Лариса. — Мы с Рустамчиком теперь встречаемся. Образованный, обеспеченный… И два года как разведен.

— Ох и шустрая ты, Лариса! На свадьбу-то пригласишь? — рассмеялась я.

— Обязательно. Будешь подружкой невесты.