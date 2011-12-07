«Санта-Барбара» по-казански. Детские обиды

— А у вас есть такой же, но бирюзового цвета? — нечаянно спародировал классический фильм Ильдар.

Продавщица улыбнулась в ответ, видимо, ей частенько приходилось бывать в подобной ситуации. Ильдар вдруг представил, как эта девушка каждый день помогает таким вот остолопам, как он, выбирать подарки для любимых женщин. В тот же миг ему очень захотелось пожелать, чтобы ее мечты всегда угадывались ее мужчиной.

К удивлению Ильдара, шарф нужного цвета нашелся, причем довольно быстро. Он чувствовал себя немного глупо: чуть меньше года назад расстался с любимой женой Алсу, а теперь вот выбирает ей подарок на Международный женский день.

Когда люди ссорятся настолько, что готовы расстаться навсегда, они говорят друг другу много неприятных слов. Оно и немудрено, ведь в то мгновение им кажется, что больше не придется видеться, общаться, хотя бы сосуществовать. И невдомек им, что бывшие мужья и жены бывают, а вот бывших детей — нет, по крайней мере, если ты был для них настоящим родителем. И эта ниточка в виде румяного карапуза, меланхоличного подростка или даже великовозрастного балбеса соединяет людей куда прочнее штампа в паспорте.

Вот и Ильдар был очень обижен на свою супругу, когда та заявила, что устала от отсутствия денег в семье, что ей надоело жить на съемных квартирах да и в целом, похоже, ошиблась с выбором мужчины. Ее слова не стали расходиться с делом — спустя неделю Алсу уже подала на развод. Ильдар сначала было воспротивился, но вскоре махнул рукой — уж слишком сильно в нем говорила обида на любимую, которая вдруг взяла и пренебрегла всеми его усилиями. В суде он настаивал только на совместной опеке над четырехлетней дочкой Айгулью.

Оглядываясь в прошлое, Ильдар понимал, что в тот момент они недостаточно думали о дочери. Каждый из родителей в ней души не чаял, стараясь всячески радовать девочку. Только вот друг друга Ильдар и Алсу после развода на дух не переносили. Очень быстро они перестали замечать, что ребенок превратился в артиллерийское орудие в их маленькой личной войне.

Апофеозом этой вражды стало то, что на новогоднюю ночь Алсу без предупреждения уехала с Айгулью в загородный дом праздновать с друзьями. А хуже всего было то, что в том коттеджном поселке отсутствовала мобильная связь, поэтому Ильдар не смог поздравить дочку с Новым годом даже по телефону.

После этого у него с экс-супругой состоялся тяжелый разговор. Они наконец-то сумели высказать друг другу все, что накопилось в душе за последний год. И удивительное дело — им действительно после этого полегчало. С изумлением Ильдар обнаружил, что вполне может дружить с бывшей женой, благо общие интересы в виде дочки у них присутствовали.

Только вот очень уж этот общий интерес обиделся на папу после Нового года. Понять Айгуль было просто — Ильдар обещал, что они вместе пойдут на елку и будут запускать фейерверк. Но сложно объяснить четырехлетней дочке, что папа без вины виноватый. А еще не хотелось выставлять виноватой маму.

Детская обида оказалась неожиданно глубокой и продолжительной. Два месяца Айгуль наотрез отказывалась не только ехать к папе, но даже по телефону разговаривать с ним. Последнее было особенно болезненным для Ильдара.

Вот и сейчас, прохаживаясь по торговому центру, он думал, что бы такое подарить Айгуль, чтобы растопить лед в отношениях с маленькой принцессой. Дочка давно выпрашивала дорогущий планшет, но Ильдар пока не мог себе позволить такие траты, да и не хотелось учить дочку манипулировать взрослыми, которые временами очень даже готовы покупать любовь детей подарками.

«Купи Айгуль конструктор вот такой», — вдруг пришло сообщение от Алсу. К сообщению прилагалась фотография. На душе у Ильдара потеплело. Во-первых, было приятно, что дочка пошла в него — он тоже любил в детстве ковыряться с конструкторами. А во-вторых, Алсу по-прежнему временами угадывала его мысли.

— Айгулька все еще капризничает, не хочет тебя видеть, — устало сообщила Алсу, когда ей позвонил Ильдар.

— А ты скажи, что к ней придет не папа, будет ей сюрприз!

В подъезде Ильдар переоделся в красную шубу и прицепил бороду.

— Не запоздали? — хихикнув, спросила проходившая мимо соседка.

— Да нет, в самый раз! — бодро ответствовал ей Ильдар.

Алсу удивилась наряду Ильдара не меньше. Улыбнувшись, она крикнула в соседнюю комнату:

— Айечка, а знаешь, кто к тебе пришел? Дед Мороз!

С круглыми от удивления глазами девочка выбежала в прихожую. Ильдар обстоятельно рассказал ей сочиненную по дороге историю о том, что Дедушка Мороз в Новый год заплутал по дороге, поэтому пришел к ней только в марте, зато теперь он поздравит ее сразу с двумя праздниками. Когда он взял дочку на руки, та обняла его за шею и прошептала:

— Папа, я тебя люблю.

— И я тебя, дочка.

В этот момент из комнаты показалась теща.

— Ну проходи, хоть чаю попьем, — сказала она.

Вручив подарки бывшей жене и ее матери, Ильдар огляделся по сторонам. На холодильнике увидел пришпиленную магнитом открытку, нарисованную от руки, и улыбнулся.

А потом Ильдар вдруг понял, что в квартире нет цветов. В первое мгновение он ощутил нечто вроде мстительного удовлетворения: значит, некому цветочки дарить, не завела Алсу себе никого. Но тут же укорил себя за такие малодушные мысли.

Почему-то, выбирая подарки, он посчитал неуместным дарить бывшей жене, а уж тем более теще, цветы.

«Это что же, моя дочка будет расти в доме, где женщинам на праздники не дарят цветы?!» — подумалось ему. И эта мысль очень не понравилась. А еще Ильдар живо представил, как Айгуль растет в семье, где у нее не будет на глазах примера правильного мужского поведения.

Отправившись в ванную помыть руки, Ильдар достал смартфон…

Спустя примерно час курьер доставил три разных букета: лилии для тещи, розы для Алсу и тюльпаны для Айгуль.

— Дурачок, дорого же… — шепнула Ильдару Алсу.

Он только пожал плечами. Да, дорого, а что делать?

— Просто хочу, чтобы наша дочка выросла счастливым человеком, — признался он вслух.

Алсу благодарно кивнула.

— Ты как-то посерьезнел за этот год, — сказала она ему.

Ильдар не стал отвечать, только подумал, насколько глупыми были их взаимные обиды…