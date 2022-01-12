Казанца, который устроил стрельбу и сбил полицейского, отправили за решетку

В Казани Вахитовский суд приговорил Даниля Туматова, который в прошлом году осенью сбил сотрудника ГИБДД, а летом в центре города устроил стрельбу, к лишению свободы на 10 месяцев в колонии общего режима. Об этом сообщает «Татар-информ» со ссылкой на пресс-службу суда.

Напомним, осенью прошлого года Туматов на перекрестке улиц Горького и Жуковского ехал за рулем «Мерседеса», когда автоинспекторы попросили его остановиться. Вместо остановки он сбил сотрудника и попытался скрыться. Инцидент записали камеры видеонаблюдения.

Более того, летом того же года мужчина открыл стрельбу из окна машины около одного из кафе города. Тогда за это его привлекли лишь к административной ответственности. Сейчас его признали виновным и приговорили к 10 месяцам колонии общего режима.