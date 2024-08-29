Казанца накажут за незаконные полеты на самолете в Марий Эл

news_top_970_100
Республика
29 августа 2024  12:22
Автор:
Эндже Гарафиева

Житель Казани решил организовать воздушные экскурсии на своем легкомоторном самолете Cessna-F172Н, но проигнорировал факт того, что для таких полетов нужно специальное разрешение.

Прокуратура республики Марий Эл, где мужчина и осуществлял коммерческую деятельность, выявила, что с посадочной площадки Шелангер в Звениговском районе Республики Марий Эл выполнялись незаконные экскурсионные и ознакомительные полеты, и обратилась в суд. Об этом сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.

Суд удовлетворил требования транспортного прокурора, признав коммерческую эксплуатацию воздушного судна незаконной.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Митрополит Кирилл поздравил казанцев с праздником Успения Богородицы
В Татарстане начинается подомовой обход избирателей перед выборами в Госсовет
Чем живет детский лагерь на советский лад в Зеленодольском районе
Чем живет детский лагерь на советский лад в Зеленодольском районе
Квест: как добраться до аэропорта?
За год в 33 образовательных объектах Вахитовского и Приволжского районов Казани провели ремонт
Пассажиры такси будут защищены более надежно
Татарстан будет привлекать туристов из Китая
Минниханов с Шаймиевым посетили обновленную мечеть Аль-Марджани в центре Казани