Казанца накажут за незаконные полеты на самолете в Марий Эл

Житель Казани решил организовать воздушные экскурсии на своем легкомоторном самолете Cessna-F172Н, но проигнорировал факт того, что для таких полетов нужно специальное разрешение.

Прокуратура республики Марий Эл, где мужчина и осуществлял коммерческую деятельность, выявила, что с посадочной площадки Шелангер в Звениговском районе Республики Марий Эл выполнялись незаконные экскурсионные и ознакомительные полеты, и обратилась в суд. Об этом сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.

Суд удовлетворил требования транспортного прокурора, признав коммерческую эксплуатацию воздушного судна незаконной.