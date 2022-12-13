Казанцам предложат работу на предприятиях города

В Центре занятости населения Казани по Советскому району 16 декабря пройдет День работодателя. Посетители смогут узнать о вакансиях на предприятиях города, встретиться с «кадровиками» и получить содействие в трудоустройстве.

Также здесь проведут консультации по вопросам труда и занятости, госгарантий, профессиональной подготовки и переподготовки безработных граждан, а также по программам трудоустройства молодежи, сообщили в пресс-службе мэрии Казани.

День работодателя проведут с 10 утра до 12 дня по адресу: улица Журналистов, 13а. Вопросы о мероприятии можно задать по телефону: +7(843)273-90-86.

Ранее «КВ» сообщали, что в Татарстане на конец октября зарегистрировали 8,9 тыс. безработных граждан. Пособия по безработице выплачиваются 6,9 тыс. татарстанцам — это 77,7% от общего числа.