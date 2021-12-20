Казанцев переселят из аварийного жилья на два года раньше – к 2023 году

В столице Татарстана реализуют программу переселения из аварийного жилья быстрее положенных сроков. Всего в программу вошел 51 аварийный дом. Как сообщает пресс-служба мэрии Казани, на данный момент в этих домах проживают около полутора тысяч казанцев.

Программа подразумевает, что жители старых домов получат новое, обустроенное жилье. Число комнат в новых квартирах будет таким же, как и в старых, хотя площадь жилья больше на 30-40%.

С 2019 года администрация города расселила 33 дома, находящихся в аварийном состоянии. В них проживало 733 человека. На улицах Привокзальной, Урицкого, Можайского, Колымской, Бирюзовой, Полевой и нескольких других планировалось расселить жителей до 2025 года. Но программа завершится раньше, – в 2023 году.

Ранее «КВ» сообщали, что строительство школ «Адымнар» в Нижнекамске и Альметьевске завершится к августу следующего года.