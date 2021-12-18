Строительство школ «Адымнар» в Альметьевске и Нижнекамске завершится к августу следующего года

Строительство полилингвальных школ «Адымнар» в Альметьевске и Нижнекамске завершится к августу 2022 года. Об этом сообщил министр строительства Татарстана Марат Айзатуллин.

«Наш проект создания полилингвальных комплексов — новое слово в образовании. И жизнь показывает его востребованность» — отметил он.

Работы по возведению школ выполняются по графику. В настоящее время строится третий этаж, рассказал Айзатуллин.

Ранее «КВ» сообщали, что Президент Татарстана Рустам Минниханов и Государственный советник РТ Минтимер Шаймиев приняли участие в торжественной закладке камня в строительство нового полилингвального образовательного комплекса «Адымнар» в Альметьевске.