 Строительство школ «Адымнар» в Альметьевске и Нижнекамске завершится к августу следующего года
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Строительство школ «Адымнар» в Альметьевске и Нижнекамске завершится к августу следующего года

Работы по возведению комплексов выполняются по графику. 

Республика
18 декабря 2021  14:03
Автор:
Роза Габитова

Строительство полилингвальных школ «Адымнар» в Альметьевске и Нижнекамске завершится к августу 2022 года. Об этом сообщил министр строительства Татарстана Марат Айзатуллин.

«Наш проект создания полилингвальных комплексов — новое слово в образовании. И жизнь показывает его востребованность» — отметил он.

Работы по возведению школ выполняются по графику. В настоящее время строится третий этаж, рассказал Айзатуллин.

Ранее «КВ» сообщали, что Президент Татарстана Рустам Минниханов и Государственный советник РТ Минтимер Шаймиев приняли участие в торжественной закладке камня в строительство  нового полилингвального образовательного комплекса «Адымнар» в Альметьевске. 

 

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