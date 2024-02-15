Казанцев приглашают на фестиваль разумного потребления

news_top_970_100
Город
15 февраля 2024  09:06
Автор:
Эндже Гарафиева

В столице РТ проведут фестиваль разумного потребления «КульТорг». Начало мероприятия назначено на 12:00 в эту субботу, 17 февраля. Для гостей будут организованы гаражная распродажа, книжный своп, мастер-классы, лекции и прочее.

Казанцы смогут сдать вторсырье на переработку: одежду, лекарства, картон, стекло, пластмассовые изделия. А еще обменять свои вещи на другие в рамках фримаркета.

В 12:30 пройдет бесплатная лекция про раздельный сбор отходов. 

Площадка на улице Баумана, 44/8 будет открыта с 12:00 до 19:00. Вход на мероприятие свободный.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Стало известно, когда в Татарстане пройдет конкурс «Врач года — Ак чэчэклэр»
Казанцев приглашают на фестиваль разумного потребления
Жителей столицы РТ, ищущих работу, приглашают на четыре ярмарки вакансий
Соцподдержка сирот, жилищные права и госслужба: что обсудят сегодня депутаты Госсовета РТ
Топ-5 вакансий февраля назвали в Казани
В Кировском районе появится новый физкультурно-оздоровительный комплекс
В новом Центре дзюдо в Казани прошли открытые уроки проекта «Мой первый пояс дзюдо»
В Татарстане столбики термометров опустятся до -33