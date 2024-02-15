Казанцев приглашают на фестиваль разумного потребления

В столице РТ проведут фестиваль разумного потребления «КульТорг». Начало мероприятия назначено на 12:00 в эту субботу, 17 февраля. Для гостей будут организованы гаражная распродажа, книжный своп, мастер-классы, лекции и прочее.

Казанцы смогут сдать вторсырье на переработку: одежду, лекарства, картон, стекло, пластмассовые изделия. А еще обменять свои вещи на другие в рамках фримаркета.

В 12:30 пройдет бесплатная лекция про раздельный сбор отходов.

Площадка на улице Баумана, 44/8 будет открыта с 12:00 до 19:00. Вход на мероприятие свободный.