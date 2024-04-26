Казанцев приглашают на концерт, посвященный дню рождения Габдуллы Тукая

Сегодня, в день рождения великого татарского поэта Габдуллы Тукая, на территории Казанского Кремля пройдет гала-концерт акции «Мин татарча сөйләшәм!».

В рамках акции будут объявлены обладатели антипремии «Тяжело с татарским», которую получат организации, в которых не оказываются в полной мере услуги населению на двух государственных языках РТ: татарском и русском.

На гала концерте выступят Yummy Music Band под руководством Юрия Федорова, Эльвира Мифтахова, Ильгиз Шайхразиев, K-Ru, Azat Gilmetdin, АлияНур, Искан, Муса Гаянов, qaynar, K3DERT, Дышать, Караш, Al Su, Gauga, Кружок хора, Juna, Саида Мухамметзянова и группа lunami из Санкт-Петербурга.

Также с 15 часов в Казанском Кремле стартовал этно-маркет «Ташаяк ярминкәсе» («Ярмарка Ташаяк»), который сопровождается театральным перфомансом.