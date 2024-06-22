Казанцев приглашают на Сабантуй на Лебяжьем озере

Завтра, 23 июня, в Казани отметят один из самых веселых и жизнерадостных татарских национальных праздников – Сабантуй. В столице Татарстана его отпразднуют сразу на трех площадках, одной из которых станет майдан на озере Лебяжьем. Накануне праздника там побывали журналисты вместе с главой Кировского и Московского районов Владимиром Жаворонковым.

Работа всех основных праздничных площадок начнется в 9 часов утра, с этого времени гости Сабантуя смогут попробовать разные лакомства на фудкортах, купить сувенир, сделать снимок на память в одной из фотозон. Стоит отметить, что для многодетных семей в торговых точках будет действовать 50% скидка. Для того, чтобы ей воспользоваться, нужно предъявить удоствоверение.

Самых юных батыров ждут на детском майдане, где они смогут попробовать свои силы в традиционных забавах. Ребята побегают в мешках и с яйцом, попробуют разбить вслепую горшок и многое другое.

- Наши главные гости – это казанцы, - подчеркнул Владимир Жаворонков. – Такие праздники – это отличная возможность прикоснуться к своим корням, возродить древние традиции.

Праздник Сабантуй – это отличная возможность испытать свои силу и ловкость. Все желающие смогут попробовать свои силы в национальных соревнованиях по борьбе корэш, лазании на вертикальный столб, ходьбе по бревну, бегу с коромыслом, перетягиванию каната и многому другому. Из новинок на Сабантуе на Лебяжьем озере можно отметить состязания по армрестлингу и площадку для занятий йогой. Победители получат ценные подарки, а абсолютный батыр Сабантуя по традиции покинет майдан с бараном.

Пожалуй, главной изюминкой праздника можно считать национальные подворья, которые представят крупные татарстанские предприятия и шести татарстанских районов: Алькеевского, Апастовского, Верхне-Услонского, Камско-Устьинского, Новошешминского и Чистопольского. Каждый район приготовил сюрпризы для гостей подворий.

Так, подворье Камского Устья предлагает принять участие в настоящей рыбалке, причем поймать рыбку можно будет даже руками. Также там научат готовить татарские лепешки Юка, вышивать полотенца и изготавливать обереги.

Подворье Алькеевского района встретит музеем татарского быта, мишарскими танцами и традиционными играми. Там всех желающих научат печь птичьи языки и вырезать свистульки.

В атмосферу сказок Александра Пушкина погрузит подворье Верхнего Услона. Его гости на корабле отправятся на остров Буян, где под песни и пляски попробуют травяной чай и квас.

Концертная программа начнется в 11 часов на главной сцене Сабантуя, где выступят известные артисты татарской эстрады, среди которых: Эльмира Калимуллина, Ильсияр Бадретдинова, Алина Шарипзянова, Айдар Сулейманов, Гузель Идрисова, Ильз Бах, Филюс Кагимов, Раяз Фасихов, Nabi и другие.

Стоит отметить, что доехать до озера Лебяжьего можно будет на бесплатных шатлах.

- Я бы рекомендовал казанцам оставить личный транспорт и добираться на общественном, - заметил Владимир Жаворонков. – Не стоит рисковать застрять в пробке и пропустить все самое интересное. Но на площадке предусмотрены парковки для автомобилей и велосипедов.

Бесплатные шатлы будут отправляться от двух точек: на остановке общественного транспорта «Жилой массив Ремплер» (ул. Залесная) и на парковке гипермаркета «Мегастрой» (Горьковское шоссе, 28). Добраться до озера можно и на общественном транспорте, который будет работать в режиме рабочего дня.