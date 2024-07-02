Казанцев приглашают на выездную диспансеризацию в ЖК «Весна»

3 июля у входа в парк жилого комплекса «Весна» – между домами №8 и №10 – пройдет выездная диспансеризация для жителей Казани. Организуют ее с 14:00 до 19:00.

Казанцев просят взять с собой паспорт и полис ОМС.

Проведут общий и биохимический анализы крови, электрокардиограмму, измерят внутриглазное давление и проконсультируют у терапевта. Если результаты анализов будут отклоняться от нормы, пациент получит направление на дополнительное обследование в поликлинику.

Мероприятие организовано по национальному проекту «Здравоохранение».

Важно отметить, что в рамках развития здравоохранения в Казани планируется строительство новых медицинских учреждений в районах с интенсивной застройкой. В период с 2025 по 2030 годы возведут восемь новых клиник, в том числе и в ЖК «Весна», «Лето», «Волжские просторы».

По федеральной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» в текущем году уже построена врачебная амбулатория в поселке Чебакса (срок сдачи объекта – июль), а также начато строительство аналогичного учреждения в поселке Борисоглебское.