Казанцев приглашают поучаствовать в спортивных соревнованиях на реке Казанке. В программе: кайтинг, зимний волейбол и соревнования в лыжном турнире.

Ближайшее мероприятие пройдет 26 декабря в 11:00. На береговой линии парка «Манзара» пройдет мастер-класс по управлению кайтами. Инструктор научит участников управлять воздушным змеем, который под действием силы ветра обеспечивает движение на лыжах или на сноуборде. Мастер-класс рассчитан на 15 человек, но можно прийти в качестве зрителя. Для бесплатного участия необходимо зарегистрироваться по ссылке.

Следующее мероприятие планируется на 6 января в 11:00 — состоится турнир по зимнему волейболу. Он пройдет на новой волейбольной площадке набережной реки Казанки, у экстрим-парка «УРАМ». На турнире будет разыгран призовой фонд размером в 12 тыс. Для регистрации команды требуется написать в Instagram-аккаунт волейбольной школы Volley&you: @volleyandyou

Через три дня, 9 января в 11:00 пройдет лыжный любительский турнир на территории будущего парка «Савиновский». Турнир пройдет на трассе вдоль берега Казанки. Участие бесплатное, необходимо предварительно зарегистрироваться.

Ранее «КВ» сообщали, что казанцы побывали на экскурсии, где они узнали как будет развиваться парк Спортивный. Участники экскурсии изучили генеральный план территории, кадры визуализации и задавали вопросы о проектных решениях.