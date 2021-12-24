 Казанцев приглашают поучаствовать в телепрограмме «Квартирный вопрос»
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Казанцев приглашают поучаствовать в телепрограмме «Квартирный вопрос»

Передача транслируется на телеканале НТВ уже 20 лет. 

Полезное
24 декабря 2021  07:30
Автор:
Эдуард Салихов

Казанцев приглашают поучаствовать в телепрограмме «Квартирный вопрос». Передача транслируется на телеканале НТВ уже 20 лет. 

Для участия подходит квартира площадью не менее 45 квадратных метров. В квартире собственники должны проживать долгое время.

«Мы не переделываем необжитые, неотделанные новостройки», — отметили организаторы программы.

Они также напомнили, что интерьер — это всегда сюрприз для героев, поэтому на весь период переделки (а это два — два с половиной месяца) хозяевам нужно будет покинуть квартиру. 

Для участия необходимо написать о своей семье и прикрепить фотографии на почту creative@peredelka.tv 

Съемки первого выпуска уже закончены и все подробности можно узнать по ссылке.

 

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Казанцев приглашают поучаствовать в телепрограмме «Квартирный вопрос»
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