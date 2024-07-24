Казанцев приглашают в ботанический сад на выставку необычных растений

В эту субботу, 27 июля, в Ботаническом саду Казанского федерального университета состоится выставка «Хосты в саду». Начало в 10:00.

Хоста – королева тенистого сада. Это многолетнее травянистое растение, которое ценится за свою неприхотливость, разнообразие форм и расцветок листьев и способность создавать эффектные композиции.

У хосты огромное разнообразие форм и оттенков листвы. От узких и ланцетных до широких и сердцевидных, от гладких и блестящих до рельефных и матовых. Цветовая гамма варьируется от насыщенного зеленого до голубовато-сизого, с вариациями желтого, белого, кремового и даже розового оттенков. Цветут во второй половине лета нежными колокольчатыми цветами на высоких цветоносах. Окраска цветов – чаще всего белая, сиреневая или фиолетовая.

Посетителей ждет знакомство с богатой коллекцией гибридных садовых хост, в том числе свыше 100 сортов 50 видов, распространенных по всему миру.

Программа:

10:00 – Открытие выставки

11:00, 13:00 – Экскурсии по коллекциям Ботанического сада

12:00 – Лекция «Хосты и их агротехника» коллекционера Оксаны Городишениной из Санкт-Петербурга (лабораторный корпус)

15:30 – Розыгрыш растений