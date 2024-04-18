Казанцев призвали убрать мусор и неправильно припаркованные машины

Начальник управления административно-технической инспекции исполкома Казани Наиль Минвалеев на традиционном понедельничном аппаратном совещании доложил о содержании прилегающих к зданиям территорий. Апрель - самое подходящее время для того, чтобы поднять эту тему: снег уже сошел и на земле и асфальте обнаруживаются следы человеческой жизнедеятельности.

Как сказал Минвалеев, согласно пункту 207 Правил благоустройства Казани обязанности по содержанию прилегающей территории лежат на собственниках и арендаторах зданий. Ее размеры в зависимости от функционального назначения объекта определены теми же Правилами. Если речь идет о жилых домах, то это уже зона ответственности жилищных организаций - УК, ТСЖ или ЖСК.

Прошлогодний опыт проверок управления административно-технической инспекции (УАТИ), озвученный его руководителем, показал, что очень много замечаний возникает по содержанию закрепленной и особенно прилегающей территории. К примеру, уборка придомовых территорий в летний период должна быть ежедневно завершена к 8 утра. Однако личный опыт корреспондента да и многих его знакомых говорит о том, что к 8 утра работа у некоторых дворников в самом разгаре.

Также большой блок вопросов, а скорее всего, претензий, у казанцев связан с содержанием контейнерных площадок. Прошедший аномальный снегопад привел к тому, что зимой были случаи несвоевременного вывоза мусора, если говорить предельно мягко. При этом часть накопившихся с тех времен отходов попросту распределилась по прилегающей территории. И теперь многие горожане наблюдают дублирование официальных помоек альтернативными кучами мусора. Только за прошлый летний период за неудовлетворительное содержание мест скопления ТКО УАТИ составило 59 материалов, доложил Минвалеев. Не исключено, что в этом году их будет побольше.

Другая казанская проблема - самовольное перекрытие внутриквартальных проездов и тротуаров. «На сегодня выявлено 214 таких случаев. После получения предостережений собственники демонтировали 23 ограждения. По 83 объектам ведется досудебная и судебная работа, результатом которой стал демонтаж 15 ограждений. У 108 владельцев истекает срок добровольного устранения нарушений», - сообщил в ходе своего выступления начальник УАТИ Казани.

Мэр Казани Ильсур Метшин так прокомментировал это выступление: «Каждый год мы напоминаем собственникам об обязательствах, которые они несут по содержанию зданий и территорий. В их числе находятся, безусловно, муниципальные унитарные предприятия, осуществляющие и уборку, и благоустройство территорий. Для административно-технической инспекции закон один, библия одна - это Правила благоустройства. И они обязательны для исполнения всем предприятиям и организациям вне зависимости от форм собственности. Правила благоустройства созданы не только для собственников зданий, МУП, но и для горожан».

Кстати, о горожанах. Как это обычно бывает по весне, городские службы, обеспечивающие чистоту города, самостоятельно не могут справиться с такой огромной территорией. Им должны помочь неравнодушные казанцы, которые 20 апреля дружно выйдут на субботник по очистке территории.

Коснулся Наиль Минвалеев и острой темы парковки (разумеется, незаконной) на зеленой зоне. Теперь, по его словам, контроль за этим безобразием происходит в автоматическом режиме - с помощью специального аппаратного комплекса. Для этого были оцифрованы границы каждой территории. «Письма счастья» сейчас также приходят автоматически. Штраф в 2 тысячи рублей - на физическое лицо, если будет попадаться юрлицо - штраф кратно увеличится», - заметил муниципальный чиновник. Конечно, до сих пор практикуется и ручная фиксация нарушений силами инспекторов УАТИ. Только сколько тех инспекторов на огромный город?

«Зимой мы видели, как многие парковались на зеленой зоне. Сейчас за парковку в этих местах будет наказание. На благоустройство мы тратим немалые деньги, и это деньги всех горожан, налогоплательщиков. Недовольные бывают, идут судиться, оспаривать эти штрафы. Надо понимать, что судятся они не с нами, а со своими соседями и остальными жителями, которые в отличие от них соблюдают правила благоустройства и берегут все то, что вокруг них заботливо создают такие же горожане, только работающие на предприятиях благоустройства и в управляющих компаниях. Некоторые чуть ли не геройством считают доказать в суде, что они имеют право стоять на «зеленке», в только что отремонтированном дворе или парках, скверах. Поэтому будем эту работу системно проводить», - добавил градоначальник.