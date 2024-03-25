Казанцев призывают помочь в санитарной очистке города на субботниках

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Город
25 марта 2024  14:00
Автор:
Эндже Гарафиева

1 апреля в Казани стартует двухмесячник по санитарной очистке и благоустройству территорий. Охватить хотят все городские уголки – и общественные пространства, и лесополосы, и промзоны.

Горожан приглашают принять активное участие в подготовке города к лету. Они могут не только присоединиться к субботникам от своих организаций, но и создать инициативную группу и самостоятельно провести уборку на выбранной территории.

Администрации районов помогут с инвентарем, для этого нужно обратиться или в управляющие компании, или в комитет внешнего благоустройства. Также можно согласовать вывоз мусора.

В прошлом году в двухмесячнике было задействовано 200 тысяч казанцев – это больше 4 тысяч предприятий и организаций и еще столько же единиц спецтехники.

Ожидается, что заключительные субботники проведут в последних числах мая. 

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