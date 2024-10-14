Казанцев просят следить за онлайн-табло из-за ограничений в работе аэропорта

В связи с подготовкой к саммиту БРИКС, который пройдет в Казани с 21 по 25 октября, воздушная гавань столицы Татарстана будет работать в особом режиме, пишет мэрия. В этот период возможно изменение расписания авиарейсов. Пассажирам рекомендуется уточнять актуальную информацию на сайтах авиакомпаний и аэропорта, а также в колл-центрах.

Власти города также призывают жителей и гостей Казани учитывать повышенные меры безопасности, которые будут действовать в городе во время проведения саммита. В частности, рекомендуется приезжать в аэропорт заблаговременно, не менее чем за 2-3 часа до вылета.

Для поездок в аэропорт и обратно в указанный период предпочтительнее воспользоваться аэроэкспрессом, курсирующим между железнодорожным вокзалом и аэропортом. В связи с высокой загруженностью транспортной сети услуги такси могут быть недоступны.

Автомобилистам стоит обратить внимание на временные изменения в работе парковок аэропорта.

Власти города также сообщили об усилении мер безопасности на общественном транспорте. На маршруты выйдет больше сотрудников частных охранных предприятий, будет усилен контроль на входах в транспорт, а водители и кондукторы пройдут дополнительный инструктаж по взаимодействию с правоохранительными органами.

Жителей и гостей города призывают проявлять бдительность и сообщать о подозрительных лицах и предметах в правоохранительные органы.

Ранее мы писали, что в Казани из-за саммита отменят некоторые автобусные маршруты.