В Казани из-за саммита отменят некоторые автобусные маршруты

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Город
14 октября 2024  09:51

В связи с проведением саммита с 22 по 24 октября в городе будут внесены изменения в работу общественного транспорта. Ряд маршрутов будет временно сокращен:

  • автобусы №29, 47 и 90 будут следовать до остановок «Комбинат «Здоровье», «Улица Парижской Коммуны» и «Станция метро «Проспект Победы» соответственно
  • троллейбусный маршрут №8 будет сокращен до Сквера им. Тукая

Также на время проведения саммита будут полностью отменены:

  • автобусные маршруты №28 и 28а
  • троллейбусные маршруты №2, 3, 5 и 7

Метро будет работать с 6:00 до 24:00 с интервалом движения 6 минут в часы пик.

Кроме того, планируются ограничения на использование и парковку на центральных улицах каршеринга, такси, кикшеринга и велошеринга. Поэтому городские власти рекомендуют жителям и гостям города в эти дни пользоваться общественным транспортом, чтобы избежать неудобств.

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