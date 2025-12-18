Казанцу грозит уголовное преследование за посылку с тестостероном из Индии

18 декабря 2025  18:28

В Казани задержан молодой человек, подозреваемый в получении из-за рубежа значительной партии сильнодействующего вещества. Поводом стало международное почтовое отправление, доставленное из Индии.

Как сообщили в пресс-службе Татарстанской таможни, таможенный контроль в московском регионе выявил подозрительную посылку, в которой находились 15 флаконов с маркировкой «Testosterone Propionate». Проведённая экспертиза подтвердила, что общий вес содержащегося в них вещества — тестостерона, отнесённого к сильнодействующим, — составляет 139,5 грамма.

По данным ведомства, получатель, житель Казани, заказал препарат для личного употребления в процессе активных спортивных тренировок. Однако ввоз таких веществ без специального разрешения является нарушением закона.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде сильнодействующих веществ, что влечёт за собой серьёзную уголовную ответственность.

