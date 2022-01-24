Казанцы массово жалуются в Народный контроль на уборку снега

Жители Казани массово жалуются в «Народный контроль» на уборку снега. Согласно данным комитета за последнюю неделю на сайт поступило 645 обращений с жалобами.

Всего за прошедшие семь дней казанцы оставили на сайте «Народного контроля» более 1,3 тыс. обращений, связанных с различными проблемами в сфере благоустройства и ЖКХ. Почти половина жалоб касались несвоевременной уборки зимних осадков.

«Снег не вывозят, что очень сильно затрудняет проезд и парковку машин. Где можно поставить три машины, там вал снега», — пишут недовольные горожане в «Народный контроль».

Согласно обращениям, проблема с уборкой и вывозом снега имеется во всех районах Казани.

Ранее «КВ» писали, что с улиц города за сутки вывезли около 11 тыс. тонн снега. На уборку вышли 421 дорожных рабочих и 345 единиц спецтехники.