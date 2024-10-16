Казанцы могли привиться от гриппа прямо на ж\д вокзалах

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Город
16 октября 2024  15:31

173 человека прошли вакцинацию от гриппа на железнодорожных вокзалах Казани.

Акция стартовала 24 сентября. На вокзале Казань-1 (ул. Чернышевского, 36а) привились 106 человек, а на Казань-2 (ул. Воровского, 33) — 67 жителей и гостей города.

По информации городского управления здравоохранения Министерства здравоохранения Республики Татарстан, пункты вакцинации будут работать и во время саммита БРИКС. Мобильные пункты функционируют круглосуточно, и все желающие, старше 18 лет, могут получить прививку, имея при себе паспорт.

Кроме того, желающие могут обратиться в свои местные поликлиники, где вакцинация производится бесплатно и без предварительной записи. Прививка является наиболее эффективным средством защиты от гриппа и его осложнений. Каждый год вирусы гриппа мутируют, появляются новые штаммы, а уровень защиты от предыдущей вакцинации снижается, поэтому ежегодная вакцинация имеет большое значение.

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Казанцы могли привиться от гриппа прямо на ж\д вокзалах