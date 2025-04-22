Казанцы могут выбрать объекты для благоустройства в 2026 году

В основном это – скверы, парки, зеленые зоны, территория вдоль реки Нокса, Набережная озера Нижний Кабан, озеро Большое Чуйкова, озеро по ул. Голубятникова и другие объекты, расположенные в разных районах нашего города. Об этом рассказал заместитель руководителя Исполкома Казани по вопросам благоустройства Игорь Куляжев на пресс-конференции, состоявшейся в ИА «Татар-информ». Он пояснил, что список был сформирован с учетом поступивших обращений и популярных предложений, которые были получены от казанцев во время голосований, проходивших в прежние годы.

На пресс-конференции напомнили, что голосовать можно на портале Госуслуг Татарстана через сервис опроса жителей и в мобильном приложении «Услуги РТ». Для участия необходимо иметь подтвержденную учетную запись. Проголосовать может гражданин России, достигший возраста 14 лет. Голосование продлиться с 21 апреля по 12 июня.

Подробности – в одном мз ближайших выпусков «Казанских ведомостей»