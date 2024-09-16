Татарстанцы потратили на субботней ярмарке 57 млн рублей

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Город
16 сентября 2024  13:10
Автор:
Эндже Гарафиева

Первые субботние сельскохозяйственные ярмарки стартовали в Казани и Татарстане. Жители республики закупили у фермеров продукцию на сумму почти 57 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ, на прилавках были представлены овощи, картофель, молоко, сахар, яйца и мясо.

Всего было продано 408 тонн продукции, в том числе 278 тонн картофеля, 15 тонн молока, 41 тонну сахара, 168 тысяч куриных яиц и 54 тонны мяса.

Для завоза фермерской продукции на торговые площадки было задействовано 740 единиц транспорта.

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