В Казани произошел сбой в работе платных парковок

Горожане пожаловались на массовый сбой в системе оплаты парковочных мест. Они заявили, что все интернет-ресурсы по перестали работать. «Упали» сайт, приложение, не работают терминалы и оплата через смс.

«Казанские парковки, у вас видимо истёк сертификат», – предположила горожанка.

Причем, система выдает разные причины: у кого-то выплывает окно с «ошибкой 422», у кого-то пишется, что неправильно указан номер транспортного средства.

«СМС не отправляются, в приложении ошибка, сайт не доступен, машину не могу переставить. Спасибо за будущий штраф», – выразили недовольство казанцы.

В госорганизации заявили, что владельцев авто не будут штрафовать, а с 08:00 до 14:00 платные парковки работают без взимания платы.

«Казанский паркинг» объяснил, почему случились сбои. Дело в том, что из-за санкций, введенных в отношении ряда компаний РФ, они столкнулись с задержкой при выпуске SSL-сертификата безопасности на сайт.

Кроме этого, казанцев предупредили, что пока лучше пользоваться старой версией приложения. После обновления до актуальной версии «Горпарковок» может проявляться нестабильная работа приложения.