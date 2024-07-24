Казанцы пожертвовали 175 тысяч рублей в День Казанской иконы Божией Матери

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Город
24 июля 2024  12:29
Автор:
Эндже Гарафиева

В Казани в праздник обретения Казанской иконы Божией Матери прошла благотворительная ярмарка. Горожане проявили щедрость и собрали более 175 тысяч рублей на помощь нуждающимся.

Ярмарка развернулась на площади перед Казанским Богородицким собором в завершение фестиваля «Дни белого цветка». На протяжении всего дня жители и гости города могли приобрести изделия ручной работы, сувениры и угощения, а также просто оставить пожертвование. Все собранные средства будут направлены на поддержку этих благотворительных организаций.

Отдельная копилка была установлена для сбора средств на покупку школьных принадлежностей детям из нуждающихся семей. Благодаря неравнодушным казанцам удалось собрать 175 620 рублей.

В организации ярмарки приняли участие 40 волонтеров. Они раздавали гостям белые цветы, изготовленные накануне на мастер-классах.

Праздник на площади у Богородицкого монастыря продолжился мастер-классами по рисованию, лепке и изготовлению украшений.

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