Казанцы прошли диспансеризацию во дворе своего дома

Около ста горожан прошли обследование в рамках выездной дворовой диспансеризации в Казани. Ее организовала поликлиника №20, пишет пресс-служба горздрава.

Фото: горздрав Казани

По результатам анализов, отмечают медики, пациенты будут направлены на дообследование, если появится такая необходимость.

Ранее глава Минздрава РТ Марсель Миннуллин рассказывал, почему важно проходить диспансеризацию. Он отметил, что возраст 40-65 лет — самый рискованный, так как люди считают себя ещё достаточно молодыми для беспокойства о своём здоровье. Татарстанцы могут бесплатно диагностировать риски своего организма, чтобы предотвратить развитие заболеваний.