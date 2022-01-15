Казанцы смогут решить судьбу дороги–дублера Горьковского шоссе

В Казани начались обсуждения среди жителей, по поводу строительства второго этапа дороги от улицы Несмелова до трассы М7 «Волга» через ЖК «Серебряный бор». Эта информация появилась в Сборнике документов и правовых актов муниципального образования Казани.

«Строительство и эксплуатация автомобильной дороги окажет незначительное влияние на окружающую среду», – сообщается в документе.

В ведомстве отметили, что технические решения соответствуют экологическим требованиям, санитарно-гигиеническим, строительным и противопожарным.

Дорогу планируют построить из четырех полос, а протяженность составит 9,5 км. Расчетная скорость будущей дороги – 70 км/ч.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что казанские урбанисты выступили против расширения Горьковского шоссе до шести полос. По их мнению, пробки на Горьковском шоссе образуются не из-за того, что там мало полос, а из-за заторовых точек.