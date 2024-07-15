Казанец Дмитрий Цинман завоевал золото на Всероссийских соревнованиях по шашкам

Тренер Республиканской спортивной школы по шахматам, шашкам, го им.Р.Г.Нежметдинова, международный гроссмейстер Дмитрий Цинман завоевал две медали на Всероссийских соревнованиях по русским шашкам памяти В.В.Скрабова.

Дмитрий стал обладателем золотой медали в молниеносной программе и серебряной медали в быстрой программе. В соревнованиях, прошедших в Ярославле, приняли участие шашисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Ленинградской, Владимирской, Самарской, Нижегородской, Архангельской, Ярославской областей, Республик Удмуртия и Татарстан. Об этом сообщили в Федерации шашек Республики Татарстан.