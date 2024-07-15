Казанец Дмитрий Цинман завоевал золото на Всероссийских соревнованиях по шашкам

news_top_970_100
Республика
15 июля 2024  17:01
Автор:
Ольга Иванычева

Тренер Республиканской спортивной школы по шахматам, шашкам, го им.Р.Г.Нежметдинова, международный гроссмейстер Дмитрий Цинман завоевал две медали на Всероссийских соревнованиях по русским шашкам памяти В.В.Скрабова.

Дмитрий стал обладателем золотой медали в молниеносной программе и серебряной медали в быстрой программе. В соревнованиях, прошедших в Ярославле, приняли участие шашисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Ленинградской, Владимирской, Самарской, Нижегородской, Архангельской, Ярославской областей, Республик Удмуртия и Татарстан. Об этом сообщили в Федерации шашек Республики Татарстан.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Альберт Салихов: Армия Победы – это символ единения нашего народа
Житель Татарстана задержан с 15 тысячами речных раков
Онлайн-форум «Мой голос» стартует 16 июля в Татарстане
Доплаты от государства по программе долгосрочных сбережений теперь доступны 10 лет
Владимир Жаворонков: Бойцы должны быть спокойны, что у них в тылу все хорошо
Две тысячи сирот в Татарстане обеспечили квартирами
Ринат Фазылов выступил на телемарафоне «Вступай в Армию Победы»
В скорую помощь продолжают поступать звонки из-за солнечных ударов