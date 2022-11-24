 Двух татарстанцев приговорили к 9 годам «строгача» за покушение на сбыт 1 кг наркотиков
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Двух татарстанцев приговорили к 9 годам «строгача» за покушение на сбыт 1 кг наркотиков

Злоумышленники были задержаны в феврале 2022 года.

Республика
24 ноября 2022  10:39
Автор:
Эдуард Салихов

Двух жителей Бугульмы 1999 и 2000 годов рождения приговорили к 9 годам строгого режима за покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ РФ по РТ. 

Злоумышленники были задержаны в феврале 2022 года. Оперативники установили, что татарстанцы приобрели наркотики через «Даркнет». Всего у них было обнаружено около 1 кг наркотических веществ «мефедрон» и «гашиш».

Ранее «КВ» сообщали, что сотрудники УФСИН задержали казанца при попытке перебросить наркотики в колонию на стреле арбалета. Злоумышленник пытался перебросить на режимную территорию 18,8 грамм гашиша и 15,1 грамм марихуаны.

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