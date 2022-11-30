 Казанец попытался купить автозапчасть в интернете ­– его обманули мошенники на 52 тыс. рублей
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Казанец попытался купить автозапчасть в интернете ­– его обманули мошенники на 52 тыс. рублей

Покупателю отправили множество отработанных автозапчастей, но нужной детали не было.

Город
30 ноября 2022  15:00
Автор:
Ольга Ильина

В отделе полиции «Авиастроительный» возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». С заявлением обратился 27-летний молодой человек. Об этом «КВ» сообщили в пресс-службе Управления МВД России по Казани.

По его словам, в интернете он откликнулся на объявление по продаже автоматической коробки передач на автомобиль «Лада». Деталь продавец пообещал выслать по почте. Покупатель перечислил деньги на предоставленный банковский счет. Позже, когда пришла посылка, молодой человек обнаружил внутри много разных отработанных автозапчастей, а требуемой детали не было.

Материальный ущерб, причиненный злоумышленниками, заявитель оценил в 52 тыс. рублей. Расследование уголовного дела продолжается.

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Казанец попытался купить автозапчасть в интернете ­– его обманули мошенники на 52 тыс. рублей
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