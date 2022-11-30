В отделе полиции «Авиастроительный» возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». С заявлением обратился 27-летний молодой человек. Об этом «КВ» сообщили в пресс-службе Управления МВД России по Казани.

По его словам, в интернете он откликнулся на объявление по продаже автоматической коробки передач на автомобиль «Лада». Деталь продавец пообещал выслать по почте. Покупатель перечислил деньги на предоставленный банковский счет. Позже, когда пришла посылка, молодой человек обнаружил внутри много разных отработанных автозапчастей, а требуемой детали не было.

Материальный ущерб, причиненный злоумышленниками, заявитель оценил в 52 тыс. рублей. Расследование уголовного дела продолжается.