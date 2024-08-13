Казанец потерял 11 млн рублей, поверив мошенникам

В Казани 57-летний мужчина стал жертвой мошенников, лишившись более 11 миллионов рублей. Все началось с сообщения в мессенджере якобы от директора, который сообщил об утечке данных и рекомендовал следовать указаниям сотрудника правоохранительных органов.

Злоумышленник, представившись полицейским, сообщил мужчине о попытке оформления кредита на его имя. Поддавшись панике, потерпевший перевел мошенникам 2 миллиона рублей своих сбережений и взял кредиты еще на 9 миллионов в трех разных банках.

Несмотря на то, что сотрудница одного из банков пыталась предупредить мужчину о мошенничестве, преступники убедили его не слушать никого, кроме них. В результате казанец лишился всех денег и обратился за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».