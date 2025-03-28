«Казаночка» встретится с «Энергией» в первом раунде плей-офф

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Спорт
28 марта 2025  16:50
Автор:
Эдгар Витковский

«Казаночка» одержала две победы над «Самарой-2» в заключительных играх регулярного чемпионата Суперлиги (82:42, 73:58) и расположилась на пятой строчке турнирной таблицы. В 40 матчах подопечные Татьяны Фефиловой одержали 21 победу. Соперником «Казаночки» по первому раунду плей-офф станет ивановская «Энергия», серия стартует на выезде 29 марта.

Отметим, что в регулярном чемпионате «Энергия» одержала над «Казаночкой» три победы в четырёх встречах. В декабре команда из Иваново обменялась победами в гостях (61:66, 89:57), в марте забрала две домашние игры (62:51, 65:48).

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