Казанская компания задолжала по налогам 69 млн рублей

Казанская компания «Конвентстройинжиниринг» задолжала крупную сумму по налогам. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Татарстану.

По данным следствия, в 2016-2018 года гендиректор организации вносил в налоговые декларации и иные документа ложные сведения о сотрудничестве с 26 контрагентами. Таким образом он уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль. Сумма задолженности составила более 69 млн рублей.

На руководителя компании было заведено уголовное дело по статье «Уклонение от уплаты налогов». На сегодняшний день долг был полностью погашен, из-за чего дело закрыли.

Ранее «КВ» сообщали, что следственный комитет Татарстана добился от ООО «ГазКомплектСервис» погашения долгов по налогам.