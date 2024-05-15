Казанская консерватория на улице Пушкина будет признана объектом культурного наследия

В Казани обновится список объектов культурного наследия. Так, новый статус получит двухэтажное здание Казанской консерватории имени Жиганова, которое было построено больше века тому назад – в 1914 году.

Исторически оно принадлежало 15-му городскому училищу. В 1945 году сюда переехала консерватория, затем педагогический институт. И в 2010 году снова здание №31 на улице Пушкина стало консерваторией.

Зданию удалось сохранить свой внешний вид без существенных вмешательств. По мнению экспертов, объект имеет культурологическую и историческую ценности, потому что в его облике отражается история развития страны во времена до революции.