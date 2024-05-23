Казанская мэрия опубликовала фотографии щенят, которых можно будет приютить на акции «Лапа дружбы»

news_top_970_100
Город
23 мая 2024  09:20
Автор:
Эндже Гарафиева

В Казани пройдёт благотворительная акция, в рамках которой казанцы смогут узнать о милых хвостиках и пообщаться с ними. Мэрия Казани опубликовала фотографии четверолапых участников.

 Фото: телеграм-канал мэрии Казани

Больше фотографий подопечных опубликованы в электронном фотоальбоме.

Напомним, что акция «Лапа дружбы» состоится послезавтра, 25 мая, в Горькинско-Ометьевском лесу. Гостей просят взять паспорт, он пригодится в том случае, если пушистого друга они захотят забрать домой. Будет заключаться договор.

На мероприятии можно проконсультироваться с ветеринарными врачами и кинологом, отметили организаторы.

Казанцы смогут принять участие в мастер-классе и обменяться ненужной амуницией. На благотворительной ярмарке будут продаваться товары и лакомства от известных брендов. Собранные пожертвования будут переданы приютам. 

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Казанцы, представленные к званию Героя Советского Союза
«Вернуть имя героя - в семью»
Центральные городские дороги важнее поселковых?
Алексей Белов: Мужчине для счастья нужно любимое дело
Алексей Белов: Мужчине для счастья нужно любимое дело
В Казани задержан курьер мошенников, похитивший у пожилых людей более 1 млн рублей
Как в Казани будут праздновать «Каравон»
Как в Казани прошел День печати Татарстана
Как в Казани прошел День печати Татарстана
В Казани букву «М» на мосту Миллениум осветят прожекторами