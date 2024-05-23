Казанская мэрия опубликовала фотографии щенят, которых можно будет приютить на акции «Лапа дружбы»

В Казани пройдёт благотворительная акция, в рамках которой казанцы смогут узнать о милых хвостиках и пообщаться с ними. Мэрия Казани опубликовала фотографии четверолапых участников.

Фото: телеграм-канал мэрии Казани

Больше фотографий подопечных опубликованы в электронном фотоальбоме.

Напомним, что акция «Лапа дружбы» состоится послезавтра, 25 мая, в Горькинско-Ометьевском лесу. Гостей просят взять паспорт, он пригодится в том случае, если пушистого друга они захотят забрать домой. Будет заключаться договор.

На мероприятии можно проконсультироваться с ветеринарными врачами и кинологом, отметили организаторы.

Казанцы смогут принять участие в мастер-классе и обменяться ненужной амуницией. На благотворительной ярмарке будут продаваться товары и лакомства от известных брендов. Собранные пожертвования будут переданы приютам.