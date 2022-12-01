Казанская молодежь в опросе форума «Казаныш» высказалась о важности связи между частями города

Главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина сообщила об итогах опроса, который проводился среди молодежи перед открытием архитектурно-строительного форума «Казаныш».

По мнению казанской молодежи, важно продолжать развивать связи между частями города. Среди респондентов большая часть (65%) работают в центре, а 30% — около дома.

Для комфортного существования молодому поколению необходимо альтернативное жилье и пространства (коворкинги, гастрорынки, технопарки и арт-пространства). Такие зоны для развития стартапов могли бы быть центральные тепловые пункты, считают горожане.

Также имеется запрос на развитую систему общественного транспорта и пешеходную связность. Чтобы люди могли безопасно перемещаться на альтернативном транспорте. Согласно данным опроса, у 60% молодежи есть свой транспорт.

Немаловажна и экология. Для этого вдоль реки Казанки создают 12 парков.

Ранее «КВ» сообщали, что в Казани на архитектурно-строительном форуме «Казаныш» собралось больше 1700 участников. Событие объединило известных экспертов в сфере архитектуры, дизайна и строительства из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Владивостока и других городов России.