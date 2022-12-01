 Казанская молодежь в опросе форума «Казаныш» высказалась о важности связи между частями города
news_header_top_970_100

Казанская молодежь в опросе форума «Казаныш» высказалась о важности связи между частями города

Для комфорта молодого поколения необходимы коворкинги, арт-пространства, технопарки.

Город
1 декабря 2022  16:31
Автор:
Роза Габитова

Главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина сообщила об итогах опроса, который проводился среди молодежи перед открытием архитектурно-строительного форума «Казаныш».

По мнению казанской молодежи, важно продолжать развивать связи между частями города. Среди респондентов большая часть (65%) работают в центре, а 30% — около дома. 

Для комфортного существования молодому поколению необходимо альтернативное жилье и пространства (коворкинги, гастрорынки, технопарки и арт-пространства). Такие зоны для развития стартапов могли бы быть центральные тепловые пункты, считают горожане.

Также имеется запрос на развитую систему общественного транспорта и пешеходную связность. Чтобы люди могли безопасно перемещаться на альтернативном транспорте. Согласно данным опроса, у 60% молодежи есть свой транспорт. 

Немаловажна и экология. Для этого вдоль реки Казанки создают 12 парков.

Ранее «КВ» сообщали, что в Казани на архитектурно-строительном форуме «Казаныш» собралось больше 1700 участников. Событие объединило известных экспертов в сфере архитектуры, дизайна и строительства из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Владивостока и других городов России. 

 

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
КФУ проводит Приволжский молодежный фестиваль «Национальное достояние»
В Казани пожарные обследовали ТРК «Родина» из-за сообщения о задымлении на крыше
Татарстанцы могут принять участие во Всероссийском правовом диктанте
В Казани судебные приставы вернули маме ребенка, которого скрывал отец
Новые круизные программы «Великого Волжского пути» запустят в 2023 году
В Казани отделения травматологии больницы №7 переполнены из-за гололеда
Мулла из Алексеевского района РТ связал теплые рукавицы для мобилизованных
В Казани для строительства Вознесенского тракта изымут еще два участка