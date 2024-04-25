Казанская певица Саида Мухаметзянова во второй раз испытает удачу на «Голосе»

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Город
25 апреля 2024  08:51
Автор:
Эндже Гарафиева

Солистка казанской филармонии, лауреат международных конкурсов 23-летняя Саида Мухаметзянова объявила о том, что приняла участие в отборочном этапе шоу «Голос».

Интересно, что в 2015 году девушка уже выступала на российской версии детского шоу «Голос», во втором сезоне. Тогда, на «слепых» прослушиваниях она исполнила татарскую песню «Су буйлап». К юной леди повернулись Дима Билан и Пелагея, которая, как «народница», сразу же отметила сложность вокала, и что Саида справилась с ним на высоком уровне. Девочка стала финалисткой.

Спустя 9 лет казанская певица решила, что снова попробует свои силы в этом проекте, но в Узбекистане. Посмотреть выступление Саиды можно 27 апреля в 20:00 по узбекскому времени на телеканале ZO'R TV.

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