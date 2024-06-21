Казанская пловчиха Софья Дьякова завоевала второе золото на Играх БРИКС

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Спорт
21 июня 2024  10:51
Автор:
Эндже Гарафиева

Софья Дьякова из Казани стала чемпионкой Игр БРИКС по плаванию на дистанции 200 метров вольным стилем. Это уже вторая золотая медаль казанской спортсменки на турнире. Ранее она уверенно финишировала первой на дистанции 400 метров.

Фото: пресс-служба игр БРИКС

В заплыве на 200 метров Софья преодолела дистанцию за 1:58,73, опередив бразильскую спортсменку Наталью Сикейру Алмейду (1:59,96) и россиянку Анастасию Саратову (2:00,82).

Соревнования по плаванию на Играх БРИКС проходят в Казани с 19 по 21 июня. За три дня спортсмены разыграют 37 комплектов наград. Комментирует заплывы двукратный олимпийский чемпион Денис Панкратов.

Ранее мы писали о том, что в Казани в девятый день игр БРИКС разыграют 50 медалей.

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