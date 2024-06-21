В Казани в девятый день игр БРИКС разыграют 50 медалей

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Спорт
21 июня 2024  09:57
Автор:
Эндже Гарафиева

В девятый день Игр стран БРИКС в Казани разыграют 50 комплектов наград в семи видах спорта. Спортивное действо развернется на площадках столицы Татарстана: во Дворце водных видов спорта, Дворце единоборств «Ак Барс», Центре волейбола «Санкт-Петербург» в Казани, Центре гребных видов спорта, а также в ИТ-парке и «Татнефть Арене».

В числе дисциплин, которые принесут медали своим победителям, плавание, художественная гимнастика, борьба на поясах, дзюдо, фехтование, гребля на байдарках и каноэ, а также шахматы. Вне медального зачета пройдут турниры по боксу среди женщин и мужчин, а также групповой этап соревнований по футбольному двоеборью.

Игры БРИКС стартовали в Казани продлятся до 23 июня. Спортсмены из 93 стран соревнуются за 387 комплектов наград.

Напомним, что в целях обеспечения безопасности и комфортного проведения мероприятий в рамках Игр БРИКС в Казани временно ограничено движение и парковка транспорта на некоторых участках дорог в Ново-Савиновском и Приволжском районах.

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