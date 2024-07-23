Казанская школьница одержала победу во всероссийском конкурсе «Большая перемена»

Яна Гулина – ученица 8 класса школы №70 Кировского района Казани – стала победителем всероссийского конкурса «Большая перемена». Об этом сообщили в управлении образования исполкома Казани.

Фото: управление образования исполкома Казани

В этом году конкурс «Большая перемена» объединил более 900 участников из России и зарубежных стран.

Значимая победа подарила Яне уникальную возможность отправиться в «Путешествие мечты» по маршруту, соединяющему Москву и Владивосток. В августе-сентябре ее ждет захватывающее путешествие, включающее остановки в крупнейших городах России, где ее ждут интересные экскурсии и образовательные программы.