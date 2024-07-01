Казанская школьница получила максимальный балл по четырем предметам ЕГЭ

Полина Романенко, ученица школы №18 в Казани, достигла выдающегося результата на Едином государственном экзамене, набрав 398 баллов по четырем предметам. Об этом сообщило управление образования города в своем телеграм-канале.
По русскому языку, истории и литературе Полина получила максимальный балл. По английскому языку она набрала 98 баллов.
Девушка уверяет, что именно терпение и упорство в 11 классе – «залог успеха».
«Вам будет казаться, что все бесполезно, но, поверьте, все получится!», – поделилась Полина.