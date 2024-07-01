Казанская школьница получила максимальный балл по четырем предметам ЕГЭ

news_top_970_100
Город
1 июля 2024  10:15
Автор:
Эндже Гарафиева

Полина Романенко, ученица школы №18 в Казани, достигла выдающегося результата на Едином государственном экзамене, набрав 398 баллов по четырем предметам. Об этом сообщило управление образования города в своем телеграм-канале.

Фото: телеграм-канал «Казанское образование»

По русскому языку, истории и литературе Полина получила максимальный балл. По английскому языку она набрала 98 баллов.

Девушка уверяет, что именно терпение и упорство в 11 классе – «залог успеха». 

«Вам будет казаться, что все бесполезно, но, поверьте, все получится!», – поделилась Полина.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
В Казани за полгода родилось больше 9 тысяч детей
В Тукаевском районе введен в эксплуатацию элеватор на 42 тысячи тонн зерна
Раис РТ о новой магистрали в Альметьевске: «Проехали весь участок за один час!»
В Казани на улице Карла Маркса произошло смертельное ДТП
Госжилфонд РТ обеспечит жильем более 3 тысяч семей в 2024 году
Новым главой УБЭП в Татарстане стал Рафаэль Усманов
В Казани появится новая платная парковка на улице Терегулова
Казанская школьница получила максимальный балл по четырем предметам ЕГЭ