Казанская спортсменка взяла золото Кубка России по пулевой стрельбе

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Город
27 июня 2024  13:04
Автор:
Эндже Гарафиева

Спортсменка из Казани Айгуль Хабибуллина выиграла золотую медаль V этапа Кубка России по пулевой стрельбе. Соревнования проходили среди мужчин и женщин в подмосковном селе Игнатово.

Фото: Стрелковый Союз России

Айгуль показала высочайший уровень мастерства в упражнении ВП-60 – это стрельба из пневматической винтовки стоя, 60 выстрелов.

Путь к победе оказался напряженным. По итогам квалификационного этапа казанская спортсменка занимала лишь пятую позицию. Однако в финале ей удалось собраться и продемонстрировать безупречную точность, одержав уверенную победу над Юлией Каримовой из Удмуртии со счетом 16:10.

Айгуль Хабибуллина тренируется в Казани, в центре «Динамо» в поселке Мирный, под руководством Екатерины Лузгановой.

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