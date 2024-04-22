Казанская танцовщица Камилла Исмагилова признана одной из лучших в стране

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Россия/Мир
22 апреля 2024  13:29
Автор:
Эндже Гарафиева

Камилла Исмагилова и ее муж Субедей Дангыт приняли участие в пятом сезоне конкурса «Большой балет». Жюри признало девушку из Казани лучшей танцовщицей.

Камилла – выпускница казанского хореографического училища и солистка Московского музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко.

Помимо девушки также отмечен был ещё один казанец – Никита Ксенофонтов. Он много лет работал в театре оперы и балета Новосибирска. Жюри оценили его актёрское дарование. 

Всего в конкурсе участововали 16 артистов из ведущих театров России, Кубы и ближнего зарубежья. 

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