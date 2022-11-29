Казанская телебашня окрасится в цвета флага Татарстана

Сегодня в честь Дня флага Республики Татарстан на казанской телебашне включат праздничную подсветку. Праздничную подсветку можно увидеть сегодня с 16:00 до 23:00. Об этом сообщает пресс-служба минцифры РТ.

Праздничную подсветку можно увидеть сегодня с 16:00 до 23:00.

Ранее «КВ» сообщали, что Президент РТ Рустам Минниханов опубликовал в своем Telegram-канале поздравление для татарстанцев, прикрепив короткое видео.

«В этот день в 1991 году Верховный Совет Республики Татарстан в качестве одного из государственных символов республики утвердил современный флаг Татарстана», — отметил Минниханов.