 Казанская телебашня окрасится в цвета флага Татарстана
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Казанская телебашня окрасится в цвета флага Татарстана

Праздничную подсветку можно увидеть сегодня с 16:00 до 23:00.

Город
29 ноября 2022  19:58
Автор:
Эдуард Салихов

Сегодня в честь Дня флага Республики Татарстан на казанской телебашне включат праздничную подсветку. Праздничную подсветку можно увидеть сегодня с 16:00 до 23:00. Об этом сообщает пресс-служба минцифры РТ.

Праздничную подсветку можно увидеть сегодня с 16:00 до 23:00. 

Ранее «КВ» сообщали, что Президент РТ Рустам Минниханов опубликовал в своем Telegram-канале поздравление для татарстанцев, прикрепив короткое видео.

«В этот день в 1991 году Верховный Совет Республики Татарстан в качестве одного из государственных символов республики утвердил современный флаг Татарстана», — отметил Минниханов.

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