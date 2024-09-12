Казанские мультфильмы «Әминә» признаны лучшими на международном кинофестивале

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Город
12 сентября 2024  10:06
Автор:
Эндже Гарафиева

Мультфильмы «Әминә» стали триумфаторами XX Казанского международного кинофестиваля «Алтын минбар», завоевав награду в номинации «Лучший короткометражный национальный фильм». Это обучающие ролики на татарском языке для самых маленьких, созданные «Татармультфильмом» по заказу мэрии Казани.

 Фото: © скриншот фильма

Главную героиню – девочку по имени Әминә – озвучивает Малика Бариева, воспитанница детской татарской театральной студии «Апуш». В социальной сети «Вконтакте» эти ролики набрали более 17,3 тысячи просмотров. Учителя и воспитатели активно используют эти видеоматериалы в своей работе, чтобы поддерживать интерес детей к татарскому языку.

Студия «Татармультфильм» планирует выпустить 32 анимационных ролика, из которых 27 будут созданы при поддержке Комиссии при Раисе Татарстана, занимающейся вопросами сохранения и развития татарского и родных языков народов, проживающих в республике. Новые серии проекта будут представлены зрителям в ближайшее время.

Напомним, что XX Казанский международный кинофестиваль «Алтын минбар» проходил в Казани с 6 по 11 сентября. Конкурсную программу представила 51 картина из 20 стран. Их оценивали представители киноиндустрии России, Сирии, Египта, Ирака, Индии, Саудовской Аравии, Омана, Азербайджана, Кыргызстана и Узбекистана.

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