Казанские отели почти полностью забронированы на майские праздники

Заполняемость гостиниц Казани на первые майские праздники, с 1 по 4 мая, достигла почти 100%. Однако на вторые выходные, с 8 по 11 мая, еще остаются свободные номера, в том числе в премиум-сегменте, сообщает «Татар-информ».

По словам председателя Госсовета Татарстана по туризму Сергея Иванова, общее число туристов в обе праздничные волны может составить не менее 100 тысяч человек. Часть гостей предпочтет аренду жилья посуточно, что также повлияет на итоговые показатели.

Иванов отметил, что Татарстан предлагает гостям не только экскурсии и музеи, но и речные прогулки, загородные маршруты, гастрономический и активный туризм. При этом он подчеркнул, что важно вовлекать в этот процесс и местных жителей, многие из которых недостаточно знают о туристических возможностях региона.

«Наша задача – чтобы татарстанцы воспринимали родные места как полноценные направления для отдыха, даже на один день», – заключил он.