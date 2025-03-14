Казанские подразделения по делам несовершеннолетних усилят контроль за подростками

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Город
14 марта 2025  14:32

После массовой драки в жилом комплексе «Салават Купере», которая произошла 5 марта, казанские подразделения по делам несовершеннолетних начнут проводить ежемесячные проверки подростков с девиантным поведением. Такое решение было принято на внеплановом заседании комиссии по делам несовершеннолетних в исполкоме Казани.  

Как сообщается, большинство участников инцидента уже установлены, и подозреваемые находятся под следствием. Напомним, что в ходе драки группа подростков напала на мужчину, который был госпитализирован с полученными травмами. По данным полиции, в потасовке участвовали школьники и учащиеся техникумов.  

Новые меры направлены на предотвращение подобных инцидентов в будущем. Сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних будут регулярно проверять подростков, склонных к нарушению общественного порядка, а также проводить профилактическую работу с их семьями.  

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