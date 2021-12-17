Казанские полицейские обучили суворовцев противостоять мошенничеству

Начальник Управлении МВД России по Казани Александр Мищихин провел онлайн урок с елабужскими суворовцами на тему: «Раскрытие и расследование преступлений, совершенных с использованием IT-технологий». Об этом «КВ» рассказал начальник пресс-службы Управления МВД России по Казани Рафаэль Сагдиев.

Суворовцам рассказали о том, какие уловки применяют современные мошенники, и как на них не попасться.

«Только за прошедшую неделю с путем мошеннических действий казанцы потеряли порядка 15 млн. рублей», — заявил Мищихин.

Он также добавил, что мошенник добивается своего, нажимая на нужные «кнопки», и люди раскрывают личную информацию, переводят средства на так называемый «безопасный счет».

Кроме того во время занятия была изучена мошенническая схема «Родственник попал в беду». Мищихин рассказал о результатах работы и задержаниях злоумышленников, участвующих в этих схемах. Воспитанники Суворовского училища смогли задать интересующие их вопросы и получили на них развернутые ответы.

По завершении онлайн урока, начальник Управления МВД РФ Казани пригласил суворовцев, после окончания высшего учебного заведения МВД, на службу в полицию.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что ЦБ хочет ввести обязательную сумму возврата денег жертвам мошенников. Возврат денег в пределах определенной установленной суммы будет распространяться на все банки.