 Казанские полицейские обучили суворовцев противостоять мошенничеству
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Казанские полицейские обучили суворовцев противостоять мошенничеству

По завершении урока, начальник Управления МВД РФ Казани пригласил суворовцев, после окончания вуза МВД, на службу в полицию. 

Истории
17 декабря 2021  09:25
Автор:
Эдуард Салихов

Начальник Управлении МВД России по Казани Александр Мищихин провел онлайн урок с елабужскими суворовцами на тему: «Раскрытие и расследование преступлений, совершенных с использованием IT-технологий». Об этом «КВ» рассказал начальник пресс-службы Управления МВД России по Казани Рафаэль Сагдиев. 

Суворовцам рассказали о том, какие уловки применяют современные мошенники, и как на них не попасться. 

«Только за прошедшую неделю с путем мошеннических действий казанцы потеряли порядка 15 млн. рублей», — заявил Мищихин. 

Он также добавил, что мошенник добивается своего, нажимая на нужные «кнопки», и люди раскрывают личную информацию, переводят средства на так называемый «безопасный счет». 

Кроме того во время занятия была изучена мошенническая схема «Родственник попал в беду». Мищихин рассказал о результатах работы и задержаниях злоумышленников, участвующих в этих схемах. Воспитанники Суворовского училища смогли задать интересующие их вопросы и получили на них развернутые ответы. 

По завершении онлайн урока, начальник Управления МВД РФ Казани пригласил суворовцев, после окончания высшего учебного заведения МВД, на службу в полицию.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что ЦБ хочет ввести обязательную сумму возврата денег жертвам мошенников. Возврат денег в пределах определенной установленной суммы будет распространяться на все банки. 

 

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