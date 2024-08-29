Казанские поселки Вишневка и Чернопенье будут соединены четырехполосной дорогой

В Советском районе Казани появится новая дорога, которая соединит улицу Большую в жилом массиве Вишневка с поселком Чернопенье. Решение уже утверждено в исполкоме города, и вскоре начнется масштабная работа по проектированию и строительству. Информация отображена в сборнике документов, опубликованных на сайте мэрии.

Новая трасса станет важной артерией для города, протяженностью 3,2 км, с четырьмя полосами движения и расчетной скоростью 80 км/ч.

Кроме проезжей части шириной 18 метров, вдоль дороги появятся тротуары для пешеходов шириной от 3 до 5,5 метров. Также будут проложены газопровод, ливневки, водопровод и канализация.