Казанские поселки Вишневка и Чернопенье будут соединены четырехполосной дорогой

news_top_970_100
Город
29 августа 2024  16:54
Автор:
Эндже Гарафиева

В Советском районе Казани появится новая дорога, которая соединит улицу Большую в жилом массиве Вишневка с поселком Чернопенье. Решение уже утверждено в исполкоме города, и вскоре начнется масштабная работа по проектированию и строительству. Информация отображена в сборнике документов, опубликованных на сайте мэрии.

Новая трасса станет важной артерией для города, протяженностью 3,2 км, с четырьмя полосами движения и расчетной скоростью 80 км/ч. 

Кроме проезжей части шириной 18 метров, вдоль дороги появятся тротуары для пешеходов шириной от 3 до 5,5 метров. Также будут проложены газопровод, ливневки, водопровод и канализация.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Группа питбайкеров избила подростка под Казанью
Минниханов по видеосвязи открыл 11 новых школ в Татарстане
Казанские поселки Вишневка и Чернопенье будут соединены четырехполосной дорогой
В Челнах закрыли бассейн «Фитнес Хаус» после того, как посетитель заразился кишечной инфекцией
В Казани и Осиново зафиксированы превышения по сероводороду
Казань встречает Всероссийский форум национальных СМИ
Казань встречает Всероссийский форум национальных СМИ
Грузовой порт открылся в Свияжском логистическом комплексе
Азат Гильмутдинов назначен Председателем Верховного суда Республики Татарстан