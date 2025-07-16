Казанские спортсмены переправляются через Янцзы

Сегодня в Китае стартовал юбилейный 50-й Уханьский фестиваль переправы через реку Янцзы. В нем принимают участие помимо китайских спортсменов и пловцы из России, Италии и Великобритании.

Как сообщает спорткомитет исполкома Казани, нашу страну будут представлять следующие спортсмены: Ярослав Соколовский (СШОР «Дельта», тренер – Светлана Юрьевна Чепик) и Дарья Черемина (Казанское училище олимпийского резерва, тренер Владимир Николаевич Дмитриев). Также в качестве представителя от России выступит Лия Зарипова из Комитета физической культуры и спорта Казани.

Дистанция заплыва составляет 1800 метров.